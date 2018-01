Governo paga em maio toda a dívida com o Clube de Paris O governo brasileiro terminou de pagar em maio toda a dívida com os credores externos oficiais reunidos no Clube de Paris. No total, foram desembolsados no mês passado US$ 692 milhões de principal e juros. Com a operação, a dívida externa total do Brasil caiu em maio para US$ 160,696 bilhões, valor mais baixo desde os US$ 153,1 bilhões de dezembro de 1995, segundo o Banco Central. A dívida do Brasil com o Clube de Paris era de aproximadamente US$ 2,5 bilhões no final de 2005 e, pelo cronograma original, deveria ser liquidada somente em janeiro de 2007. Em janeiro passado, foi paga uma parcela regular de US$ 173 milhões e, depois disso, o governo decidiu antecipar a liquidação do restante. O dinheiro não saiu das reservas internacionais. "Usamos recursos adquiridos pelo Tesouro Nacional no mercado de câmbio", disse o chefe do Departamento Econômico (Depec) do BC, Altamir Lopes. Em abril, o governo já havia liquidado a parte da dívida externa com credores privados, originada da renegociação feita no âmbito do Plano Brady, na década de 90. Naquele mês, o Tesouro Nacional pagou antecipadamente US$ 5,85 bilhões aos credores que detinham os títulos emitidos naquela negociação. Pelo cronograma normal de vencimentos, essa parte da dívida só seria encerrada em 2014. A queda do endividamento externo abriu espaço para o BC rever para baixo sua projeção de amortizações da dívida externa neste ano, de US$ 35,1 bilhões para US$ 33,2 bilhões. Essa estimativa leva em conta o total da dívida externa até março. Como a dívida teve uma redução de US$ 5,956 bilhões nos meses de abril e maio, a estimativa para as amortizações poderá ficar ainda menor quando forem levados em conta esses pagamentos.