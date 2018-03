Governo paulista e Igreja fazem parceria pelo emprego O governo paulista e a Arquidiocese de São Paulo fecharam hoje convênios para realização de cursos de capacitação e qualificação profissional. O objetivo é atender o grande contingente de desempregados da capital, conseguindo a colocação de cerca de 280 mil pessoas no mercado de trabalho num prazo de um ano. O programa será desenvolvido pelo Centro Arquidiocesano do Trabalhador (Ceat), que inicia o trabalho de cadastro, intermediação e qualificação de mão-de-obra a partir de abril. O Ceat tem convênio com empresas e com o governo federal, que liberou R$ 2 milhões para a infra-estrutura e cursos. Numa primeira fase, o projeto funcionará em quatro pontos da cidade: Brás (zona leste), Jardim Antártica (zona norte), São João Clímaco (zona sul) e Rio Pequeno (zona oeste). A meta é abrir 13 postos na periferia da capital até 2004. "Queremos chegar perto dos trabalhadores, para oferecer condições favoráveis para que eles procurem este serviço", disse dom Cláudio Hummes, arcebispo de São Paulo. O governo paulista ofereceu a estrutura de informática da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, além de parcerias no programa Padarias Artesanais, desenvolvido pelo Fundo de Solidariedade, e na rede de restaurantes Bom Prato. "Vamos assinar convênio com a Arquidiocese para integrar o Ceat", disse Geraldo Alckmin. Dom Cláudio destacou que no início da semana fechou parceria com a Confederação Nacional do Turismo (CNTur), que reúne empresas do setor de hotelaria, bares e restaurantes. "Eles nos ofereceram 400 vagas por mês, mas estamos aceitando vagas de empregos em todos os setores, não só na área de serviços", disse.