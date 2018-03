Governo paulista firma convênio para 420 unidades habitacionais O governo paulista fechou hoje três convênios com associações para a construção de 420 unidades habitacionais em sistema de mutirão. As obras serão financiadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que tornará disponível R$ 12,26 milhões para o projeto. Em abril, o governo já havia firmado outras parcerias do gênero para a construção de 560 unidades em São Paulo, orçadas em R$ 16,34 milhões. De acordo com a CDHU, pouco mais de R$ 4 milhões da verba serão destinados à compra de materiais, contratação de assessoria técnica e mão-de-obra especializada. O restante do capital, os R$ 8,2 milhões, serão direcionados para a compra de terrenos, execução de obras de infra-estrutura, fundação e estrutura pré-fabricada dos edifícios. As associações que ficarão responsáveis pelo restante da obra serão Grupo de Ruas Cohab, Frente Pró-Moratória Popular de Ferraz de Vasconcelos e Associação Cultural, Educacional e Assistencial Afro-Brasileira.