Governo paulista mantém investimento este ano O governo de São Paulo deverá realizar este ano investimentos diretos de R$ 4,5 bilhões, segundo informou hoje o secretário estadual de Planejamento, Jacques Marcovitch, após participar de um encontro com integrantes da Câmara de Comércio França-Brasil de São Paulo. Segundo ele, em princípio, os investimentos corresponderão ao mesmo nível do ano passado, embora o orçamento previsse investimentos de R$ 3,8 bilhões naquele ano. "As receitas da arrecadação superaram nossas projeções e, com isso, pudemos investir acima do orçamento previsto inicialmente", disse. Marcovitch admitiu a possibilidade de as receitas superarem novamente as previsões, argumentando que as perspectivas "são muito boas", baseadas na venda de ações da Sabesp e da Nossa Caixa, bem como a venda de áreas de novos negócios da instituição financeira, confirmadas pelo governador Geraldo Alckmin. "A entrada desses recursos está dentro do nosso campo de projeções", disse, sem querer entrar no mérito do aporte de investimentos em um ano eleitoral. No encontro mantido com empresários franceses e brasileiros, o secretário convidou os empreendedores a investirem em áreas que fiquem fora da região metropolitana da capital. "Empregamos um esforço de desconcentrar as políticas de infra-estrutura fora da região metropolitana, mas, em grande parte, esta descentralização dos investimentos terá de partir das empresas", disse. Rodoanel O fortalecimento da infra-estrutura do interior ficará característico quando o governo enviar à Assembléia Legislativa o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003, até o dia 30. "Dividimos o Estado em 14 regiões, distribuídas em oito eixos das principais rodovias", afirmou. "Com a conclusão do Rodoanel, o transporte de cargas não precisará passar pela cidade de São Paulo. Os investimentos podem ser feitos em outras cidades". Dentro desta política de descentralização, Marcovitch se disse disposto a conversar com empresas para avaliar incentivos à instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no interior. "Mais de 70% dos atuais investimentos em tecnologia são feitos com recursos do Estado. Precisamos de uma participação mais efetiva da iniciativa privada", afirmou. A mesma proposta também foi apresentada para estimular as exportações. "Queremos dialogar com empresários para eliminarmos os gargalos que dificultam as exportações. Sabemos, por exemplo, dos problemas de competitividade que enfrentamos no Porto de Santos. Precisamos resolver essas questões", disse. O presidente da Câmara de Comércio, Jean Marie Lannelongue, disse que as empresas francesas têm mantido entendimentos com a Câmara de Comércio Exterior (Camex) em busca da expansão das vendas externas. "Entendemos que as exportações não condizem com a dimensão deste País. Queremos exportar mais e vamos discutir como evoluir nesse processo", afirmou. População Ao traçar o perfil futuro do Estado, o secretário estimou que a população paulista passará, em 2020, dos atuais 36 milhões de pessoas para 45 milhões de pessoas. "Os estudos que temos em mãos revelam que esse nível será atingido com o fim da migração de outros Estados. Esperamos que esse crescimento de 9 milhões de pessoas se dê fora da região metropolitana", reiterou. Um dos pontos enfatizados por Marcovitch é o crescimento projetado da população com idade superior a 65 anos. Hoje, este segmento representa cerca de 2,2 milhões de pessoas e, para 2020, a estimativa é de 8 milhões de pessoas habitem o Estado. "Temos muito o que evoluir em setores como educação, saúde e transporte para garantir o convívio harmonioso e com qualidade de vida dessas pessoas na sociedade", disse. Ele citou o exemplo dos telefones celulares: "são pequenos e os idosos não conseguem nem ler e nem ouvir o aparelho. São equipamentos feitos por jovens para jovens. Com o crescimento deste mercado, certamente as empresas terão de fabricar aparelhos maiores para os idosos", disse, lembrando que a atual expectativa de vida dos homens está em 66 anos e das mulheres em 75 anos.