Governo pede a termelétricas novas planilhas de custo O Ministério de Minas e Energia, tendo em vista que o teste do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre a disponibilidade de gás para as usinas térmicas comprovou que boa parte delas não está gerando energia a plena carga por falta de gás natural, quer que essas usinas apresentem uma nova planilha de seus custos de geração. A intenção do governo é a de saber se, cobrando mais pela energia, essas usinas conseguiriam viabilizar uma geração maior do que a que foi verificada no teste. Portaria do Ministério publicada nesta terça-feira, 26, no "Diário Oficial da União" estabelece que as usinas submetidas ao teste terão até o dia 10 de janeiro para apresentar ao governo "todos os parâmetros necessários para o cálculo da respectiva garantia física de energia". Isso significa que as usinas terão de apresentar uma nova planilha de custos e, a partir daí, definir quanto de energia conseguiriam gerar, efetivamente. A expectativa dentro do governo é de que, cobrando mais pela energia, usinas que não têm contrato firme de fornecimento de gás consigam viabilizar a compra de gás para gerar mais energia. A portaria estabelece ainda que, após apresentar esses dados, as usinas terão de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e se comprometer a gerar a energia que declararam, já com o novo custo. Caso alguma usina deixe de entregar a energia que declarou, sofrerá penalidades, ainda não divulgadas pelo governo.