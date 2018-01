Governo pede ajuda a missão chinesa para certificação da soja O diretor do Departamento de Defesa Vegetal do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro, pediu hoje à missão técnica da China que visita o País que "interceda junto ao ministério da Agricultura daquele país para que o governo chinês dê uma resposta sobre a proposta brasileira de certificação". A proposta do governo brasileiro é informar à China que, caso seja encontrada soja geneticamente modificada no lote, o grão seria considerado seguro pela CTNBio. Segundo Ribeiro, a China já compra soja transgênica Roundup-Read produzida na Argentina e nos Estados Unidos. Ribeiro disse que os técnicos prometeram interceder pelo Brasil junto ao ministério da Agricultura chinês. "Ele (o chefe da missão, vice-diretor do departamento de produção vegetal da China, Sui Pengfei) disse que o assunto está bem encaminhado e que, em princípio, há uma boa disposição em aceitar a certificação brasileira. Mas admitiu que os chineses podem fazer pequenas alterações no texto", disse Ribeiro. O grupo, formado por 14 pessoas, veio conhecer e discutir questões relacionadas à produção de soja no Brasil. O grupo chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira e ficará no País até o dia 22. Os chineses visitarão regiões produtoras de soja em Cuiabá e Campo Mourão, respectivamente Mato Grosso e Paraná. Em Mato Grosso, os técnicos visitarão instituições e serão recebidos por autoridades locais. O governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, é um dos maiores produtores de soja do Brasil. A proposta do Brasil de certificação provisória foi encaminhada ao governo chinês no dia 12 de dezembro do ano passado. A certificação provisória vale para os embarques de soja para a China entre 30 de dezembro de 2002 e 20 de setembro de 2003. Ele explicou que, de acordo com o modelo proposto, na certificação provisória, o Brasil apresentaria uma avaliação conclusiva de técnicos do governo brasileiro e uma nota. O fato de os chineses não terem se pronunciado até o momento sobre a proposta brasileira de certificação provisória para a soja não afetou as exportações. "A grande maioria da soja brasileira já foi exportada; os exportadores estão agora fechando os contratos para embarque nos próximos meses", conta Ribeiro. Ele espera que o governo chinês se pronuncie sobre o assunto rapidamente. Após 20 de setembro de 2003, a China só importará soja de países que possam certificar lote por lote a existência ou não de grãos geneticamente modificados. A certificação não será mais provisória, como a exigida atualmente, mas sim um sistema mais complexo, com avaliação de cada embarque. Ele lembrou que o País teria que resolver a questão jurídica sobre os transgênicos até 20 de setembro. "Também temos a proposta de certificação de soja livre de organismos geneticamente modificados, conforme portaria para consulta pública sobre certificação publicada no Diário Oficial de 31 de dezembro", disse. "Até 20 de setembro, se não for resolvida a questão dos transgênicos, após a consulta pública, teremos condições de certificar a soja convencional para exportar para a China", completou. A missão técnica quer conhecer ainda a tecnologia usada no plantio de soja, principalmente nas áreas mais secas. Segundo Ribeiro, "a China tem uma região seca, muito semelhante ao cerrado brasileiro, onde não é plantada soja. Por isso, eles querem conhecer a tecnologia brasileira e, se possível, levar essa tecnologia para lá".