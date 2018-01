Governo pede mudanças na compra da Garoto pela Nestlé Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, concluiu que a aquisição da Garoto pela Nestlé, em fevereiro passado, provoca elevada concentração no mercado de chocolates. "A SDE entende que a concretização da operação na forma apresentada poderá impor graves prejuízos aos consumidores, por meio de elevação de preços, e aos compradores de coberturas de chocolates, que perderiam poder de barganha na aquisição de insumo básico para a sua atividade", diz a nota da secretária de Direito Econômico, Elisa Oliveira. O parecer da SDE chegou hoje ao Cade com a recomendação de que haja uma reformulação da estrutura da operação para evitar a concentração de mercado que poderá ser exercida pela Nestlé. A SDE ressalta que outras empresas de grande porte participaram do processo de aquisição da Garoto. "Assim sendo, existem no mercado compradores potenciais dispostos a adquirir a empresa, inclusive com menor risco de fechamento da fábrica Garoto em Vila Velha (ES) e ainda de demissões em massa, pois esses compradores não possuem grande capacidade instalada para a fabricação de chocolates e rede de distribuição estruturada, ao contrário da Nestlé", avalia a SDE. A análise da secretaria revelou a existência de altas barreiras para a entrada de novas empresas no mercado. A questão agora vai para julgamento do Cade.