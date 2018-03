Governo pede paciência com juros O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou hoje que é preciso ter "um pouco mais de paciência" com relação à possibilidade de queda da taxa de juros, mantida em 26,5% ao ano. Segundo o ministro, o governo vem conseguindo conquistar credibilidade e não pode "jogar isso pela janela dando passos precipitados". Para Mantega, o Banco Central tem estudos sobre a tendência da inflação e toma as decisões com base em dados técnicos. "Confio que o Copom terá sensibilidade para, quando perceber que a inflação está controlada, reduzir a taxa de juros." Segundo ele, a inflação tem dado sinais de queda e é necessário agora aguardar a consolidação desse quadro.