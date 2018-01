Governo perde R$ 152 milhões com isenção de IR para estrangeiros Com a isenção de Imposto de Renda (IR) para o investimento estrangeiro em títulos públicos, o governo vai deixar de arrecadar R$ 152,3 milhões em 2006. A informação consta da exposição de motivos da Medida Provisória, divulgada hoje pelo Ministério da Fazenda, e encaminhada para assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o documento, do valor total de renúncia prevista para este ano, R$ 86,9 milhões se referem à isenção do Imposto de Renda das aplicações de não residentes em títulos públicos. Já a isenção de CPMF nas ofertas públicas de ações tem uma renúncia prevista da ordem de R$ 45,9 milhões este ano. Enquanto que a isenção de IR para investidor estrangeiros aplicados em fundos de venture capital é da ordem de R$ 19,5 milhões. Para 2007, a renúncia prevista para toda a MP é de R$ 165,2 milhões, sendo R$ 93,2 milhões para isenção de IR em títulos públicos, R$ 50,6 milhões para CPMF em oferta pública de ações e R$ 21,4 milhões para desoneração de investimento em fundos de venture capital. A exposição de motivos ainda estima que a renúncia fiscal da MP 281 em 2008 será de R$ 179,2 milhões, sendo R$ 100 milhões para IR de não residentes, R$ 55,7 milhões para CPMF em ofertas públicas e R$ 23,6 milhões em venture capital. Impacto na dívida Por outro lado, a isenção deve atrair mais investimentos para a compra de títulos. Com o aumento da demanda, o governo poderá pagar um prêmio menor para negociar os papéis. A expectativa é de que haja uma redução do custo de financiamento da dívida pública da ordem de R$ 1,2 bilhão já em 2006. De acordo com o governo, nos próximos cinco anos a economia prevista com o financiamento do custo da dívida é da ordem de R$ 7,6 bilhões.