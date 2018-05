Governo persegue meta de superávit apertada, diz Fazenda

A renúncia fiscal das empresas enquadradas no Simples Nacional, segundo Dyogo, foi de R$ 49 bilhões em tributos federais em 2012. Ele alertou, entretanto, que não é possível fazer essa conta porque algumas empresas não existiriam se não houvesse o Simples Nacional. "Como não é possível estimar esse efeito intrínseco do próprio programa, a estimativa é feita considerando tudo o mais constante. Olha-se a empresa como se pudesse retirar o Simples e ela continuar funcionando da mesma maneira."

Questionado sobre a emenda aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que permite que as desonerações concedidas por Estados e municípios para redução de tarifas de transportes possam ser abatidas do serviço da dívida com a União, no limite mensal de 30%, Dyogo disse que o governo ainda precisa analisar a proposta. "Vamos avaliar com mais cuidado a questão, mas vejo dificuldades", afirmou.