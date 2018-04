Governo planeja vender 4 bancos estaduais este ano O governo espera privatizar ainda este ano os bancos dos Estados de Santa Catarina (Besc), Ceará (BEC), Maranhão (BEM) e Piauí (BEP), disse nesta quarta-feira o diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. O leilão do BEC está marcado para o dia 3 de outubro, três dias antes da eleição. O diretor não vê nenhum problema nisso. ?Em democracia, eleição é um processo totalmente normal?, comentou. Hoje, o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou o Banco do Estado de Santa Catarina a vender os prédios de sua sede ao governo do Estado. ?O centro administrativo é novo e claramente exagerado para o tamanho do banco?, comentou Freitas. Os prédios serão vendidos por R$ 18 milhões e, na avaliação do diretor, ajudarão a melhorar o perfil do banco para a privatização, programada para 24 de novembro próximo. Em vez de ter R$ 18 milhões em seu ativo imobilizado, esse valor constará como ativo líquido, o que torna a instituição mais atraente. Freitas disse que irá a Florianópolis na próxima segunda-feira para discutir detalhes sobre a modelagem da venda. O leilão de venda do BEC está marcado para 3 de outubro, o do BEP para 29 de novembro e o do BEM, para 18 de setembro. Esse último, porém, terá sua data modificada. ?Não vai dar tempo?, admitiu Freitas. Ele explicou que o PSB moveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra uma lei que permite ao governo do Maranhão manter uma conta única no BEM, por onde transitarão a arrecadação estadual e todas as suas despesas. A manutenção da conta única do Estado no banco foi uma estratégia utilizada em praticamente todos os Estados que venderam suas instituições, como forma de tornar o banco mais atraente aos investidores. Freitas explicou que, como o BEM é federalizado, o governo pode decidir vendê-lo ?amanhã?. No entanto, uma decisão contrária à Adin ajudaria a valorizar a instituição. ?Preferimos esgotar essa possibilidade antes de decidir pela venda?, comentou.