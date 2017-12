Governo pode ampliar ajuda a produtores rurais O governo poderá ampliar o pacote de ajuda aos produtores rurais. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou que algumas questões, relativas à área tributária, por exemplo, ainda são estudadas pela equipe econômica do governo. "Algumas questões mais ligadas a áreas estruturais, como por exemplo, a questão tributária, a questão de tarifa de importação, não deu tempo de a gente terminar os estudos porque tem implicações em relação à Receita (Federal), em relação ao Tesouro (Nacional)", comentou. "Portanto, esses temas demandam um pouco mais de estudo, um pouco mais de trabalho, e as áreas econômicas do governo estão examinando com mais atenção", explicou. Em entrevista concedida nesta terça-feira, ele comentou as críticas de representantes de produtores rurais ao pacote agrícola anunciado na semana passada. Os dirigentes argumentam que o pacote agrícola anunciado pelo governo não resolve os problemas estruturais enfrentados pelo setor.