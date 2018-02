Governo pode concluir projeto sobre mineração em 2009 O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou hoje que o governo deverá concluir o projeto para começar a regulamentar o setor brasileiro de mineração ainda neste ano. Hoje, ele esteve reunido com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Cláudio Scliar, para tratar do assunto. "Devemos finalizar o projeto este ano para ser encaminhado ao Congresso e votado no início de 2010", previu. Esta regulamentação inicial do setor visa a resolver problemas considerados pelo governo como emergenciais.