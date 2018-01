Governo pode confirmar mais focos de aftosa em Japorã O Ministério da Agricultura poderá confirmar ainda hoje dois novos focos de febre aftosa em Mato Grosso do Sul. A suspeita é de contaminação nos rebanhos de outras duas fazendas localizadas no município de Japorã. A informação é do secretário de Defesa Agropecuária, Gabriel Alves Maciel, do Ministério da Agricultura. Se confirmado, subirá para seis o número de focos da doença em Mato Grosso do Sul. O primeiro foco foi confirmado no dia 10 de outubro e os outros três ontem. De acordo com secretário, a descoberta, se confirmada, não assusta o governo. Isso porque os focos estão restritos a uma determinada região. Além de Japorã, foram confirmados focos no município de Eldorado. Há comentários de que há mais duas suspeitas de foco no município de Japorã, além dos focos que poderão ser confirmados hoje. Segundo uma fonte do governo, chove muito na região sul de Mato Grosso do Sul, onde foram constatados os focos, o que dificulta a coleta de material para envio aos laboratórios.