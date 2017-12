Governo pode fazer nova redução de juros de consignado para servidores

BRASÍLIA - Embalado pelo cenário mais favorável da economia, o governo federal pode fazer uma segunda redução dos juros dos empréstimos consignados para os servidores públicos. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, as taxas nas operações de crédito consignado para servidores cairia de 2,20% para 2,05% ao mês.

Os estudos para a mudança estão sendo coordenados pelo Ministério do Planejamento. O ministro da pasta, Dyogo Oliveira, que estava acompanhando o presidente Michel Temer à China, chegou hoje ao Brasil e deve tomar a decisão nos próximos dias. A mudança depende de portaria do Planejamento.

É mais uma medida para ajudar a atividade econômica nesse momento de retomada sem custo fiscal. O governo já permitiu o saque de R$ 44 bilhões das contas inativas do FGTS. E também a antecipação do saque para cotistas idosos do PIS/Pasep, com injeção esperada de R$ 15,9 bilhões na economia e beneficiando cerca de 8 milhões de pessoas.