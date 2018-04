Governo poderá adiantar parcela do 13º de aposentados O secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, afirmou nesta sexta-feira, 13, que o governo poderá adiantar o pagamento da primeira parte do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os vencimentos, referentes ao mês de agosto, serão depositados em setembro. A confirmação do adiantamento do abono foi anunciada por Gabas na quinta-feira, durante uma reunião da Comissão de Valorização do Idoso. Porém, a categoria insiste que o 13º deve ser incluído na folha de pagamento dos aposentados de julho. Gabas garantiu que o ministro da pasta, Luiz Marinho, continuará negociando essa possibilidade com outros setores do governo, pois tudo depende do orçamento liberado pelo Ministério do Planejamento. Na última quarta-feira o Ministério da Previdência já havia anunciado que os aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo terão um reajuste salarial de 3,3%, pago em maio. O índice apenas corrige a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado entre abril de 2006 e março deste ano, sem contemplar aumento real.