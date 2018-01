Governo poderá reduzir Cide para compensar alta da gasolina Para compensar o efeito da alta do preço da gasolina que poderá ser causada pela redução da mistura do álcool na gasolina, de 25% para 20%, o governo poderá reduzir a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide) - o chamado imposto do combustível. Atualmente, a Cide é cobrada na proporção de 28 centavos por litro de combustível. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ressaltou, entretanto, que o assunto ainda precisa ser discutido com outros ministros. "Temos de conversar para resolver o que vamos fazer", disse o ministro. Ele fez as declarações ao chegar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) para a reunião de hoje da Camex (Câmara de Comércio Exterior), que discutirá, entre outros assuntos, a proposta de redução da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul para a importação de álcool-combustível - de 20% para zero por cento. Bernardo disse que essa proposta de redução é adequada. Salientou que as medidas em estudo pelo governo para suavizar a pressão sobre os preços do álcool ainda serão debatidas pela cúpula do governo. Da reunião de hoje da Camex participam os ministros Luiz Fernando Furlan (Mdic), Antonio Palocci (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil), Celso Amorim (Relações Exteriores), Roberto Rodrigues (Agricultura) e Miguel Rossetto (Desenvolvimento Agrário). Hoje, participa também, como convidado, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, justamente por causa das discussões sobre preço do álcool.