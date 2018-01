Governo poderá trocar índice nos reajustes de energia A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, confirmou a escolha do professor Maurício Tolmasquim para o cargo de secretário-executivo do Ministério. Tolmasquim é da Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pouco depois de ser confirmado, Tolmasquim afirmou que deverá acumular temporariamente a secretaria executiva com a secretaria de energia do Ministério. O secretário definitivo deverá ser escolhido somente quando for definida a nova estrutura do Ministério, o que, segundo ele, será feito com calma, mas possivelmente ainda durante o mês de janeiro. Tolmasquim disse que a nova equipe que assumiu o Ministério deverá analisar a possibilidade de substituir o atual índice de correção das tarifas de energia, que é o IGP-M , pelo IPCA ou outro índice do setor. A grande preocupação, segundo o secretário, é de como fazer essa substituição sem ferir os contratos. Segundo ele, a substituição do índice deverá ser feita no momento da revisão periódica tarifária das empresas que acontece a cada quatro anos, em datas diferentes. A maioria do processo de revisão será em 2003 e 2004. Tolmasquim reforçou a idéia de fortalecer o papel de fiscalização das agências reguladoras, como a Aneel e a ANP. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica