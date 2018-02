Governo precisa reorganizar sistema econômico, afirma Kandir

SÃO PAULO - Para o ex-ministro do Planejamento Antonio Kandir, o governo precisa repensar a reorganização do seu sistema econômico como forma para promover a tão necessária Reconstrução do País, tema da nova série de matérias especiais do Estadão.

De acordo com Kandir, os próximos passos do governo deveriam ser os de repensar uma agenda para 2018. "Por isso acho a iniciativa do Estadão super oportuna e foca no fundamental que é ajudar o País a repensar seus caminhos", disse o ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso e membro da equipe econômica do governo Collor.

Kandir citou como ponto positivo aos seus olhos o fato de estar colocado o debate sobre o teto dos gastos, que se levado a cabo poderá levar à retomada do crescimento. "Neste momento o caminho a fazer e iniciar o programa de investimentos em infraestrutura. Vemos áreas da infraestrutura carentes como saneamento, desenvolvimento urbano, entre outras. Na medida em que o governo estabeleça regras claras e racionais permitirá investimentos em infraestrutura, que é o passo número um para a reconstrução da economia", disse Kandir ao Broadcast. Ele participou do seminário Brasil Futuro, organizado em São Paulo pela Consulting House.