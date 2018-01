Governo prepara bônus compulsório para redolarização O governo do presidente Eduardo Duhalde está elaborando os detalhes da criação de um bônus compulsório, que seria imposto em troca dos depósitos retidos dentro do ?corralón? (confisco dos prazos fixos). Estes depósitos estavam ? em sua grande maioria ? originalmente em dólares, mas no início do ano, depois do fim da conversibilidade econômica (que durante uma década estabeleceu a paridade um a um entre o peso e o dólar), foram ?pesificados? pelo governo. O estopim da decisão de criar um bônus compulsório ocorreu há poucas semanas, quando a Corte Suprema de Justiça anunciou que poderia ?redolarizar? os depósitos originalmente feitos na moeda americana e posteriormente passados para pesos. O dia ?D? da ?redolarização? será no dia 30 deste mês, quando os integrantes da Corte definirão se a ?pesificação? dos depósitos decretada por Duhalde no início deste ano é ?inconstitucional?. O bônus seria entregue a 400 mil correntistas que possuem US$ 11 bilhões retidos dentro do ?corralón?. O bônus seria resgatado no ano 2012, em dólares. O anúncio de que esta decisão de ?redolarizar? poderia ser concretizada, causou arrepios de terror no governo, já que isso, além de colocar em xeque o sistema financeiro, causaria o naufrágio da perspectiva de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). De quebra, a ?redolarização? dos depósitos causaria uma imediata exigência, por parte dos bancos, de uma ?redolarização? dos créditos concedidos originalmente em dólares, e que ? da mesma forma que os depósitos ? foram passadas para pesos. Esta medida causaria um colapso social, já que triplicaria o peso das dívidas que os argentinos atualmente possuem e que estão ?pesificadas?. Por este motivo, o governo decidiu que o menor dos males seria a implementação de um bônus compulsório. Este bônus já conta com a aprovação do FMI. No entanto, ainda não foi definido quem ficaria a cargo dos bônus. Uma das especulações é que o bônus seria pago daqui a dez anos pelos bancos. No entanto, o Estado argentino arcaria a diferença cambial. A outra opção é que o Estado argentino se encarregue totalmente do pagamento dos bônus. Os bancos, nesta opção, dariam ao governo títulos das dívida pública que tenham em sua carteira de ativos. O chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, criticou nesta segunda-feira a possibilidade de que a Corte Suprema opte pela ?redolarização?. O governo Duhalde e os juízes da Corte estão em constante confronto desde o início do ano. Diversos juízes da Corte declararam no passado recente que são ?amigos? do ex?presidente Carlos Menem (1989-99), arqui-inimigo de Duhalde. Apoio A ?Associação de Correntistas Enganados?, organização de correntistas que uniram-se para protestar contra o ?corralito? (semi-congelamento de depósitos, recentemente suspenso) e o ?corralón?, anunciaram uma manifestação de apoio no dia 30 aos integrantes da Corte Suprema. O líder da organização, o ator de Teatro de Revista Nito Artaza, afirmou que a manifestação do dia 30 será para ?preservar a segurança jurídica do país?: ?queremos o respeito de nossos direitos?. Leia o especial