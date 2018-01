Governo prepara decreto para unificar política de estatais O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou nesta quarta-feira que o governo prepara um decreto para melhorar o sistema de controle e gestão das estatais. Segundo ele, a idéia é baseada no diagnóstico de que hoje as empresas estatais atuam de forma dispersa e não seguem uma diretriz única do governo. No decreto que, segundo ele, já foi aprovado na Casa Civil e será submetido ao presidente da República, está prevista a criação de uma comissão composta por membros dos ministérios do Planejamento, Casa Civil e Fazenda. Essa comissão terá a função de orientar os conselhos das empresas no sentido de que haja uma política única das estatais em questões como investimentos, definição de prioridades das empresas, levando em conta os interesses do País, e políticas como benefícios trabalhistas para os funcionários. "A orientação do governo será unificada", disse Bernardo. Questionado sobre se essa nova política para as estatais também prevê a ampliação da participação privada nessas empresas, como por exemplo por meio de venda de ações ao mercado, o ministro disse que isso não estará no decreto, mas que é uma hipótese que tem sido levada em conta pelo governo. Na semana passada, por exemplo, o próprio ministro afirmou que o presidente Lula gostaria de transformar a Eletrobrás em uma "Petrobras do setor elétrico" e que um dos mecanismos em estudo para isso seria a venda de participação acionária da companhia.