Governo pretende licitar trem-bala até junho de 2009 O governo pretende licitar no primeiro semestre de 2009 a concessão do projeto do trem de alta velocidade, conhecido como trem-bala, que ligará Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, no interior paulista. A idéia do governo é concluir até agosto deste ano o estudo de viabilidade e modelagem do projeto. O trem percorrerá o percurso total de 518 quilômetros, ligando os aeroportos do Galeão, do Rio de Janeiro, Guarulhos, de São Paulo e Viracopos, em Capinas. O investimento estimado na construção do trem é de US$ 11 bilhões. Com o obra, o percurso Rio-São Pulo poderá ser feito em 85 minutos e o de São Paulo Campinas, em 25 minutos. O balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), divulgado hoje, também prevê a publicação, até o primeiro semestre de 2009, do edital para a concessão do trecho sul da ferrovia Norte-Sul, que vai de Palmas (TO) até Rubinéia (SP).