Governo pretende privatizar Copel este ano O governo paranaense deu ontem um pontapé inicial no processo de privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel). As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia registraram alta de 10,37% no pregão de ontem, atingindo a R$ 14,90 o lote de mil. A alta seguiu-se à publicação do aviso de licitação para a contratação, até março, de advisers para o trabalho de modelagem de venda e avaliação econômico-financeira da companhia visando à desestatização. O secretário de Estado do governo paranaense, José Cid Campelo Filho, garantiu que a Copel, uma energética integrada (com ativos de geração, distribuição e transmissão de energia), não será fatiada em várias empresas para a privatização - conforme ocorreu com a Companhia Energética de São Paulo (Cesp). A venda da companhia em um bloco só, na opinião de analistas, transforma a Copel na melhor oportunidade de negócios entre os ativos do setor elétrico passíveis de privatização. Marcos Severine, analista da Corretora Sudameris, calcula, com base no valor das ações da companhia, que a Copel deverá ser oferecida em leilão por um preço mínimo entre R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões. Campelo acrescentou que o governo paranaense gostaria de vender o controle acionário da energética ainda neste ano. "Diante da expectativa de que poderão ser interpostos recursos judiciais contrários à iniciativa, porém, fica difícil estabelecer prazos para a venda da companhia", acrescentou.