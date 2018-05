Governo prevê ferrovia entre MA e PA em 2017

O ministro dos Transportes, César Borges, disse que trabalha com a previsão de que o leilão ocorra em outubro deste ano e que a assinatura do contrato, em dezembro. "Estamos anunciando esses dados, que irão para o Tribunal de Contas da União (TCU), para que tenhamos condições de fazer o lançamento do edital.

No mês do outubro, se tudo ocorrer dentro do previsto, estaremos fazendo o leilão de 457 quilômetros", disse o ministro. "Após a assinatura do contrato, serão quatro anos para a conclusão da ferrovia", afirmou. Os estudos deverão ser encaminhados até o próximo dia 15 para o TCU, segundo o ministério.