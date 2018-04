Governo prevê para 2003 superávit público de 3,5% O governo prevê para 2003 um superávit primário para o setor público de 3,5% do PIB, de acordo com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2003, divulgado pelo Ministério do Planejamento. Deste total, 2,8% do PIB serão obtidos pelo governo federal, incluindo empresas estatais, e 0,7% do PIB pelos Estados e municípios.