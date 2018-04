Governo prevê publicar edital do trem-bala em setembro O secretário executivo do Ministério dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos, informou hoje que o governo pretende publicar o edital de licitação do trem-bala em meados de setembro deste ano. A expectativa, segundo ele, é de que em meados de dezembro já seja possível receber as propostas das licitantes. Em entrevista coletiva concedida hoje para detalhar os estudos técnicos do trem-bala, publicados ontem pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o secretário informou que ainda falta concluir a modelagem do projeto para a recepção das propostas das empresas licitantes. Ele adiantou, no entanto, que deverão ser dados pesos para as partes técnicas e de preços.