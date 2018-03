Governo prevê R$ 10 bi para banda larga

Os estudos do governo, no entanto, ainda não concluíram qual será o número de pessoas atendidas pelo projeto, mas preveem que a estatal da banda larga chegará a 4 mil municípios do País e que a prioridade será para atendimento das classes C, D e E. "Este investimento é para servir a todos os clientes que quiserem comprar", disse a fonte. Hoje, os serviços de banda larga têm 21 milhões de assinantes, nas classes A e B.

O levantamento dos técnicos do governo sobre os custos da estatal da banda larga será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em meados de janeiro. O projeto do ministro das Comunicações, Hélio Costa, tem como meta chegar a 2014 com 90 milhões de acessos à banda larga. Para tanto, as empresas entrariam com R$ 49 bilhões e o governo com R$ 26 bilhões, na forma de desoneração tributária e liberação de recursos de fundos setoriais.

Segundo Costa, se não houver incentivo, o País terá, ao fim de cinco anos, 55 milhões de acessos à internet em alta velocidade, o que representa 35 milhões a menos que a meta do projeto elaborado por ele. Este poderia então ser o contingente de pessoas a serem atendidas pelo Plano Nacional de Banda Larga. Caberá ao presidente Lula decidir se a expansão dos serviços se dará em parceria com as empresas ou se o governo investirá sozinho numa estatal para concorrer no varejo. É esta decisão que deverá ser tomada em janeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.