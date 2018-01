Governo produz cartilha sobre reforma da previdência “Mudar para Preservar” é o slogan da cartilha que a Casa Civil produziu com propostas para a reforma da Previdência. O documento foi apresentado na quinta-feira ao presidente em exercício, Michel Temer, em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e agora será debatido com dirigentes de centrais sindicais. Uma das propostas prevê um regime único de Previdência para funcionários de empresas privadas e servidores públicos.