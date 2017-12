Governo promete simplificar crédito agrícola O governo promete cortar burocracia para oferecer crédito agrícola a mais 500 mil pequenos produtores este ano. A simplificação dos procedimentos bancários será anunciada nos próximos dias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do pacote de medidas do Plano Safra da Agricultura Familiar. Lula prometeu a liberação recorde de R$ 5,4 bilhões em crédito para o setor na safra 2003-2004. Uma das idéias é reduzir de dez para um o número de folhas que o agricultor precisa assinar para obter o empréstimo, segundo o gerente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Adoniram Sanches. Com o acesso facilitado, ele espera aumentar em 50% o total de famílias atendidas pelo Pronaf ? atingindo assim a marca de 1,5 milhão de contratos. O Pronaf atende desde assentados da reforma agrária até pequenos agricultores com renda de R$ 40 mil ao ano. Há no Brasil 4,1 milhões de estabelecimentos familiares no campo, dos quais menos de 1 milhão tem sido beneficiado pelo Pronaf nos últimos anos. Mesmo com a inovação, no entanto, mais de 2 milhões de famílias continuarão fora do sistema de crédito. Quem não tiver conta bancária ? situação comum entre os beneficiados ? ganhará uma conta-débito e um cartão magnético para retirar o dinheiro.