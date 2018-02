Governo proporá debêntures bancárias até final do ano--Barbosa O secretário de Política Econômica, Nelson Barbosa, afirmou nesta terça-feira que o governo encaminhará até o final do ano projeto de lei ao Congresso propondo autorização para que as instituições financeiras emitam debêntures no mercado doméstico, ou instrumentos similares de financiamento de mais longo prazo.