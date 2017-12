Governo prorroga concessão da Vasp por mais seis meses Com base na proposta no Ministério da Defesa, a Casa Civil prorrogou por seis meses a concessão para Vasp continuar voando. Neste período, a Vasp terá que apresentar tanto o plano de recuperação da empresa quanto a certidão de débitos negativa em relação às dívidas com a União. O decreto prorrogando a concessão da Vasp deverá estar publicada amanhã no Diário Oficial da União. A prorrogação da Vasp foi feita pelo mesmo período concedido a Varig, ou seja, ela tem até 10 de abril de 2005 para cumprir as exigências do governo. No início da manhã, o ministro da Defesa, José Viegas, já havia dito que era desejo do governo dar à Vasp uma concessão provisória de seis meses para a empresa continuar operando, a exemplo do que já foi feito com a Varig.