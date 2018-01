Governo prorroga prazo de adesão ao Refis O governo prorrogou até 31 de agosto o prazo para adesão ao novo programa de parcelamento de débitos com entidades federais, o Refis. A prorrogação foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, com data de ontem, na mesma Medida Provisória que institui o Sistema de Certificação do Processo de Kimberley (mecanismo internacional de certificação de origem de diamantes brutos destinados à exportação e importação). O prazo original para cadastramento no Refis terminou ontem. Mas o governo decidiu prorrogá-lo para atender alguns setores que disseram terem sido prejudicados com a greve dos servidores federais.