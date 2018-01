Governo prorroga prazo para Vasp assinar contrato de concessão O governo prorrogou por mais dois meses (até 10 de junho) o prazo para a Vasp para assinar o contrato de concessão de serviços aéreos. Esta já é a terceira prorrogação, desde outubro de 2003. Para a assinatura efetiva do contrato a empresa tem que comprovar ao Departamento de Aviação Civil (DAC), do Comando da Aeronáutica, que está em dia com as dívidas fiscais, previdenciária, jurídica e em situação regular econômico-financeira. O último prazo concedido à Vasp venceu ontem e foi prorrogado por decreto publicado hoje no Diário Oficial da União e assinado pelo presidente da República em exercício, José Alencar, que acumula, também o Ministério da Defesa.