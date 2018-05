Governo publica corte de R$ 10 bi do Orçamento O governo publicou nesta terça-feira decreto que altera a programação orçamentária e financeira de 2013, trazendo o corte de R$ 10 bilhões no Orçamento, anunciado semana passada pelos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Com o novo bloqueio nas despesas, o governo espera cumprir a meta de poupar este ano um total de R$ 110,9 bilhões, ou 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), para o pagamento dos juros da dívida pública - o chamado superávit primário. O documento também permite que, por meio de portaria interministerial, seja ampliado em até R$ 14,4 bilhões os limites de pagamentos dos ministérios. O Decreto 8.062 e anexos foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira.