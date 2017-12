Governo publica MP para recolher dívidas tributárias de empresas

Para reforçar o caixa e tentar cumprir a meta fiscal do ano, a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, editaram a Medida Provisória 685 para buscar o recolhimento de recursos de empresas que tenham débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho de 2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A Receita Federal publicou a MP nesta quarta-feira, 22, que institui o programa de recuperação e de litígio tributário (Prorelit) e que torna obrigatória a declaração de planejamento tributário, estabelecendo uma nova relação entre o Fisco e o contribuinte.

Como forma de justificar a urgência das medidas tomadas pela equipe econômica, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse que "o país tem necessidades muito grandes de desenvolver e crescer". "O Legislativo tem sua dinâmica, mas entendemos a necessidade de adoção de medidas imediatamente", completou.

As empresas interessadas no benefício deverão aderir ao programa até o dia 30 de setembro mediante apresentação de requerimento. Outra condição para adesão é o pagamento à vista em espécie de, no mínimo, 43% do valor consolidado da dívida.

Após o pagamento de 43% a vista, as empresas poderão usar créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL próprios do responsável, de empresas coligadas ou controladas apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho deste ano para pagar os 57% restantes.

O governo fez questão de diferenciar o Prorelit de parcelamentos de dívidas feitos nos últimos anos, como o Refis. O secretário da Receita explicou que o programa atual não dá benefícios às empresas, como redução de multas e juros. "Programa de refinanciamento de dívidas como foi feito nos últimos anos não é saudável e é um desrespeito para o contribuinte que paga em dia a obrigação tributária", afirmou.

A Receita estima que o passivo total do crédito seja de R$ 860 bilhões. O secretário do órgão ressaltou que aproximadamente 29 mil empresas se enquadram nas condições do Prorelit.

O governo espera também que companhias com débitos com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) também tenham interesse em aderir à proposta. Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de informações em tempo real da Agência Estado, estima-se em R$ 20 bilhões o montante que poderá recolhido pelo governo este ano em créditos tributários já julgados pelo Carf. Desse total, cerca de R$ 15 bilhões são esperados em pagamentos à vista ou parcelados e mais R$ 5 bilhões em depósitos judiciais.

A Receita pretende enviar, até a próxima segunda-feira, a regulamentação do programa.

Planejamento. O secretário da Receita disse que a nova declaração de planejamento tributário (Dplat) dará mais segurança jurídica aos contribuintes, que poderão, inclusive, consultar o órgão sobre um planejamento futuro. A Dplat terá que ser entregue obrigatoriamente todos os anos, com dados referentes ao ano anterior.

Quem informar um planejamento que a Receita entender abusivo terá 30 dias para pagar o tributo sem multa. Porém, se o contribuinte não informar e for pego fazendo um planejamento abusivo, terá que pagar, além do imposto devido, multa de 150% do valor.

"O contribuinte que não apresentar informações corre sério risco. Quem apostar na ineficiência da fiscalização e fizer informação equivocada, vai sofrer consequências da lei", ressaltou.

Rachid disse que cerca de 160 mil empresas, entre grandes e médias, poderão participar das novas regras. "O foco maior são as empresas do lucro real presumido", afirmou.

Novas medidas. O secretário da Receita Federal disse ainda que novas medidas para melhorar o ambiente tributário deverão ser anunciadas em breve. "Outras medidas virão e virão em breve", ressaltou Rachid. O secretário não quis entrar em detalhes sobre as novas ações do governo estão por vir.