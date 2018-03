Governo publica norma de pureza para soja O Ministério da Agricultura publica hoje, no Diário Oficial da União, instrução normativa para estabelecer os níveis de tolerância de mistura de sementes tratadas ou tóxicas, impurezas e matérias estranhas em lotes de soja. O objetivo é estabelecer uma negociação para casos de países com procedimentos de tolerância diferentes, como ocorre com a China, que recentemente suspendeu a compra de soja brasileira, alegando presença de impurezas acima dos limites.