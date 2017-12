Governo quer aproveitar ventos favoráveis, diz Levy O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirma que a prioridade do governo no próximo ano será encontrar o "ponto da massa" que permita ao País aproveitar os ventos favoráveis que sopram na direção da economia brasileira. Em entrevista ao Estado, o secretário cita os ingredientes que considera indispensáveis para essa massa dar certo: política fiscal firme, que alongue os horizontes das decisões de investimento, clareza do marco regulatório e ministérios cada vez mais eficientes. A combinação certa de tudo, diz ele, fortalecerá a ?marca Brasil? e abrirá espaço para o risco de mercado cair ainda mais. O maior desafio, destaca, será conseguir reduzir a taxa de juros das operações de 18 meses, que vencem em meados de 2005, e dar condições para que as empresas possam se financiar por esse prazo a um custo menor. "Essa taxa o Banco Central não controla. Mas se amanhã os empresários puderem tomar emprestado a taxa fixa por esse prazo, sem ser apenas no BNDES, será uma revolução para as empresas e para todo o setor produtivo", afirma o secretário do Tesouro. O dinheiro captado no exterior não só pelos bancos, mas também diretamente pelas empresas, vai ajudar a financiar o investimento em 2004. "No começo do ano, tinha muita gente achando que só haveria hot money no Brasil, mas o que vemos é a significativa participação de empresas captando em condições nunca vistas e prazos cada vez mais confortáveis", diz Levy, que ressalta também que hoje as empresas brasileiras já se beneficiam muito da melhora da macroeconomia observada em 2003. "Quanto mais forte a marca Brasil, mais favoráveis serão os termos das captações". Segundo o secretário, algumas alternativas de financiamento das empresas já aparecerem este ano e indicam uma tendência para 2004. Citando a recente operação feita pela geradora de energia Furnas de venda de recebíveis no mercado, diz que ela mostra o potencial dos fundos destes (instrumentos para antecipar receitas futuras) para alavancar investimentos. "O Bradesco pagou por esse ativo. Tenho certeza que outras empresas vão começar a fazer isso, na medida em que houver clareza fiscal e monetária", afirmou. "Aí o mercado de debênture vai reviver e abrir espaço para as empresas emitirem ações para financiar seu investimento, ampliando a oferta que existe hoje", prevê. Para aproveitar os ventos favoráveis, o secretário diz que é preciso continuar as reformas, incluindo as microeconômicas, que assegurem maior eficiência para a economia, mais treinamento de pessoal e condições para novos investimentos. No entanto, considera fundamental o cuidado em separar o papel dos setores público e privado, evitando riscos "indevidos que possam se transformar em esqueletos no futuro", diz. No campo da macroeconomia, o governo deve aproveitar para reduzir "drasticamente" a dívida indexada ao dólar e começar a alongá-la com títulos prefixados. "Não há porque achar que essa tendência vá mudar", aposta Levy. Emprego O secretário afirma também que tem a convicção que o emprego vai "crescer de verdade" em 2004, se o empresário tiver confiança de que 2005 vai ser um bom ano. "Com essa confiança, ele vai achar que vale a pena fazer processo de seleção, treinamento, comprar novas máquinas...Nesse caso, se em 2003 foram criados quase um milhão de empregos, apesar da desaceleração da economia por meio ano, as perspectivas para 2004 são encorajadoras", prevê. Ele acha que os maiores centros urbanos brasileiros não têm refletido muito o que acontece no resto do País. "Quando se viaja, se vê a força do Brasil. A explosão de atividade e a variedade de oferta em uma cidade como Curitiba, ou que está começando a aparecer no norte de Minas Gerais com novos projetos de irrigação, todas as alternativas do gás, por exemplo, no Espírito Santo. Não tem muita dúvida que temos uma economia robusta e que pode gerar emprego", afirma, ressaltando que nem sempre essas mudanças envolvem gastos com dinheiro, mas o aperfeiçoamento dos instrumentos que são dados ao setor produtivo. Ferrovias Levy citou como exemplo dessas mudanças o ganho de produtividade das ferrovias. Segundo ele, o aumento da produtividade das ferrovias a partir desse ano foi possível porque o governo Lula reorganizou o marco regulatório e permitiu que se resolvessem problemas societários importantes. "As próprias empresas reconheceram que, sem precisar de dinheiro público, podiam investir muito mais nas vias e vagões, por que as perspectivas para o transporte de grão, minério frutas e containers tinham ficado muito melhores", comenta. "O que eu vejo hoje é o governo Lula manter a bússola fiscal e se esforçar para construir uma nova superestrutura para que as empresas possam agir com liberdade, segurança, e transparência, e para que a alocação dos recursos públicos seja cada vez mais eficiente e responsável. Para alguém que tem que lidar diariamente com o mercado, esse parece ser o caminho para uma queda duradoura dos juros", pondera o secretário. Para Levy, as perspectivas externas também são favoráveis. "O cenário externo tem as suas fragilidades, mas 2004 deve ser um bom ano, com crescimento nos Estados Unidos, na Europa e mesmo no Japão. A China deve continuar a ser um mercado em expansão, apesar de algumas tensões internas", prevê. "Sempre há o risco de haver tensões, mas várias das grandes dúvidas estão encaminhadas", pondera ele.