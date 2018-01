Governo quer aumentar investimentos em saneamento O governo prepara uma engenharia financeira para aumentar a capacidade de a Caixa Econômica Federal financiar projetos de saneamento básico de Estados e municípios. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, disse ao Estado que a operação, que será realizada pelo Tesouro Nacional, deve elevar em cerca de R$ 2,4 bilhões a capacidade de a instituição emprestar para o setor público. Segundo o ministro, a medida vai remover um ponto de estrangulamento que impede a elevação dos investimentos de Estados e Municípios no setor de saneamento. A Caixa pode emprestar para o setor público no maximo 45% do seu patrimônio de referência e praticamente já atingiu esse limite. "Só há R$ 800 milhões disponíveis", disse ele, explicando que o montante é insuficiente para a meta do governo de elevar fortemente os investimentos em saneamento. De acordo com Fortes, a operação será semelhante à que permitiu, há alguns meses, que o BNDEs elevasse suas capacidade de financiar o setor privado. A Medida Provisória 315, que flexibilizou a legislação de câmbio, permitiu que o Tesouro transformasse uma dívida de R$ 7 bilhões do BNDES em uma obrigação sem vencimento de principal - na qual só há pagamento de juros. Foi uma medida contábil que transformou a dívida em uma forma de capital do banco ("capital híbrido"). Assim, a capacidade de empréstimos aumentou significativamente. "A idéia é fazer operação semelhante na Caixa. Seria um empréstimo do Tesouro para a Caixa, um instrumento interno de governo para governo. O dinheiro fica com o banco, mas a dívida tem uma classificação diferente. É uma dívida que não se cobra. A idéia é aumentar o capital de tal maneira que tenha espaço para trabalhar com saneamento", afirmou Fortes. "Com a operação, a capacidade de empréstimos da Caixa vai saltar para R$ 3,2 bilhões." Uma fonte do governo informou ao Estado que o aporte do Tesouro seria da ordem de R$ 5 bilhões. Fortes disse que sua intenção, manifestada anteontem na reunião sobre infra-estrutura com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é fazer investimentos da ordem de R$ 11 bilhões por ano em saneamento básico. O volume, no entanto, ainda não está certo, porque depende da aprovação da área econômica e da decisão de Lula. "Até 2024 precisam ser investidos R$ 220 bilhões em saneamento", afirmou Fortes. Além da decisão do governo de elevar os investimentos, Fortes acredita que o marco regulatório do setor, aprovado pelo Congresso na terça-feira, vai estimular os investimentos privados. Titularidade Segundo ele, mesmo sem definir a quem cabe a titularidade dos serviços, a nova Lei do Saneamento aumenta a segurança jurídica para os investimentos. Ao garantir a indenização para empresas de saneamento, na hipótese de um município encampar os serviços, o projeto, diz o ministro, dribla a incerteza em torno da titularidade e tranqüiliza o investidor. "O artigo 58 do projeto dá condições para os municípios assumirem os serviços, mas agora tem regra para isso. Não é chegar lá e dizer: eu quero. Tem que deixar garantia real. Os investimentos não depreciados terão seu valor discutido para a prefeitura indenizar a companhia. Ele tem que pagar isso em quatro anos", disse Fortes. "A questão da titularidade está resolvida nesse artigo, foi a montagem que nós fizemos. Sem tratar diretamente da questão, o projeto dá garantia ao investidor", acrescentou. Colaborou Lu Aiko Otta