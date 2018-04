Governo quer cassar liminar que suspende intervenção na Previ O governo vai tentar cassar a liminar dada pelo desembargador Francisco da Cunha suspendendo todos os atos da intervenção na Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, antes mesmo de ser notificado oficialmente da decisão da justiça. Dessa forma, segundo o diretor jurídico do Banco do Brasil, João Octávio de Noronha, não ocorrerá uma situação de falta de gestão no maior fundo de pensão do País. O BB, independentemente da ação que pode ser movida pela Advocacia Geral da União (AGU) para defender o ato do Ministério da Previdência Social, recorrerá ainda hoje da decisão do desembargador junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília) pedindo, inclusive, um mandado de segurança. O desembargador Francisco da Cunha concedeu liminar em agravo de instrumento impetrado pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. O juiz entendeu que o interventor, Carlos Eduardo Esteves Lima, ultrapassou os limites de poderes de administração e gestão, ao promover a mudança do estatuto da entidade e realizar a eleição segundo o novo mandamento. Francisco da Cunha ignorou as determinações da lei complementar 108, que determinou a mudança do estatuto para que a gestão dos fundos de pensão patrocinados por empresas estatais fosse paritária, com igual número de representantes das empresas e dos funcionários e voto de qualidade, no caso de impasse nas decisões, para o representante do Banco do Brasil. No entendimento do desembargador, o estatuto de 1997 é um ato jurídico perfeito, que não pode ser afetado por lei posterior. Por isso houve a determinação para suspender todos os efeitos da intervenção, inclusive com a cassação dos mandatos dos diretores eleitos e empossados no último dia 25 de julho. A intervenção na Previ ocorreu no dia 3 de junho, por ato do ministro da Previdência Social, José Cechin. Para o governo, a Previ estava à margem da lei, com representação desequilibrada nos seus diversos conselhos e sem o voto de minerva. Com a intervenção, toda a diretoria anterior foi afastada. Alguns representantes dos funcionários, como o ex-diretor de Seguridade, Henrique Pizzolato, já estavam sem mandato. Novo estatuto foi feito e as eleições convocadas. No dia 25 de julho, a nova diretoria tomou posse e a intervenção foi cessada. Como representantes dos funcionários na diretoria da Previ estão Sérgio Rosa e Érick Persson, reconduzidos pelo Conselho Deliberativo, e Fernando Amaral, em substituição a Pizzolato. Como presidente, o BB indicou, novamente, Luís Tarquínio.