Governo quer dobrar exportações de cooperativas agrícolas O governo planeja dobrar o volume de exportações das cooperativas agrícolas, hoje em US$ 1,1 bilhão, ou 5% da produção, por meio de um programa a ser lançado no início de junho. A iniciativa foi anunciada no domingo passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o diretor do Departamento Nacional de Cooperativismo (Denacoop), do Ministério da Agricultura, José Roberto Ricken, "é uma opção de desenvolvimento" do novo governo. "Nunca tivemos uma situação onde o presidente da República fala de cooperativismo em todos os lugares onde visita." Segundo Ricken, a própria escolha do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, faz parte do plano de incentivar o desenvolvimento das cooperativas no Brasil, por causa de sua experiência na área, inclusive no âmbito internacional. "O ministro é o maior conhecedor do cooperativismo no Brasil", diz Ricken. Segundo o diretor do Denacoop, a renda do produtor cresce em média 11% quando ele está organizado numa cooperativa, segundo estudos do ministério. "O pequeno produtor não tem outra alternativa", diz Ricken, ressaltando que no Brasil, apenas cerca de 7% da produção vem das cooperativas, enquanto em outros países essa proporção chega a 80%. Os detalhes do programa do governo para o incentivo das cooperativas agrícolas, incluindo a previsão dos recursos financeiros que serão direcionados para o projeto, só serão conhecidos em junho, quando será feito o anúncio oficial. E a vertente do programa ligada à área de crédito ainda está centralizada, sob sigilo, numa comissão responsável pelo assunto no Ministério da Fazenda. Linhas de ação Mas Ricken adianta que o trabalho para a organização e incentivo das cooperativas está baseado em três linhas. "A primeira é estabelecer diretrizes dentro do governo para o cooperativismo", diz Ricken. Só com as declarações do presidente Lula, diz ele, "a sociedade despertou para isso". Em segundo lugar, o governo vai estabelecer um plano efetivo de ações para este ano e os próximos, com base em um mapeamento inédito das cooperativas no Brasil. "Há muitas em situação irregular." A terceira linha de ação é o apoio às exportações das cooperativas. "Vamos buscar mercado. Temos de educar, fazer intercâmbios entre cooperativas do Mercosul, da Europa e Estados Unidos." Segundo Ricken, já existe um canal de distribuição dos produtos que o Brasil ainda não soube aproveitar. "Podemos exportar para as cooperativas de consumo da Dinamarca, por exemplo."