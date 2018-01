Governo quer dobrar recursos de custeio para produtor de milho Para estimular o plantio de milho de segunda safra em 2002/03, o Ministério da Agricultura pretende dobrar os recursos para custeio aos produtores. A informação foi dada hoje pelo secretário-executivo do Ministério, José Amaury Dimarzio. Pelo plano agrícola 2002/03, cada produtor tem direito a R$ 250 mil para custeio do milho, sem necessidade de dividir esse montante com outra cultura, regra que só vale para o milho. O secretário adiantou que a elevação do limite de financiamento para o milho será um dos votos agrícolas apresentados pelo ministério ao Conselho Monetário Nacional (CMN), que se reúne na última semana de cada mês. Se aceita a proposta, o limite de financiamento de custeio para o produtor que optar por plantar milho subirá para R$ 500 mil. "Acredito que o conselho aprovará os votos. Foi o próprio presidente Lula que pediu espaço importante na política de apoio ao plantio de milho e sorgo", disse. Dimarzio afirmou que o plantio de milho safrinha começa em fevereiro, por isso as medidas de apoio ao milho devem aprovadas ainda em janeiro pelo conselho.