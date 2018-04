Governo quer incentivar exportação de serviços O governo vai lançar um programa especial para estimular o aumento das exportações do setor de serviços. A criação do programa foi aprovada nesta quinta-feira pelo Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex). Segundo o secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Giannetti da Fonseca, o setor de serviços é hoje um dos mais dinâmicos em todo o mundo. "No Brasil, o setor de serviços representa 50% do PIB", afirmou Giannetti. Segundo ele, esse setor é responsável por 20% do comércio mundial. O novo programa terá 18 gerências setoriais de várias áreas, entre elas, arquitetura, engenharia, publicidade, construção civil, viagens, transportes marítimos e aeroviários, telecomunicações e pesquisa agrícola. Para Giannetti, o aumento das exportações do setor de serviços terá "grande impacto econômico e social" no País, pela capacidade de criação de empregos. O secretário informou que a Camex e o Banco Central vão trabalhar juntos para definir critérios para a identificação dessas exportações. Por não ser um produto "tangível", ressaltou Giannetti, é muito difícil conseguir desagregar as exportações do setor de serviços. Para a classificação dessas exportações, o Brasil vai seguir os critérios adotados pela Organização Mundial do Comércio (OMC).