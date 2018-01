Governo quer injetar R$ 5,2 bi na Caixa para financiamentos O governo deve injetar cerca de 5,2 bilhões de reais na Caixa Econômica Federal (CEF) para elevar a margem que o banco tem na concessão de financiamentos. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o pacote de estímulo ao crescimento, que vem sendo debatido junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será anunciado na próxima quinta-feira. "A capitalização da Caixa está praticamente resolvida", afirmou a jornalistas após cerimônia no Palácio do Planalto. A iniciativa depende de aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN), acrescentou o ministro. Mantega citou que a CEF só pode emprestar 45% de seu patrimônio líquido, limite que já está saturado. Com os novos recursos, o espaço para financiamentos crescerá. Ele também antecipou que, no pacote de estímulo ao crescimento, o governo decidiu prorrogar uma regra diferenciada para a cobrança de PIS e Cofins da construção civil em pelo menos um ano. Em 2002 e 2003, o regime de cobrança desses tributos foi alterado e passou de cumulativo para não-cumulativo, com mudança de alíquotas. A pedido do próprio setor, a construção civil foi mantida no regime antigo até dezembro deste ano. Esse beneficio será prorrogado agora "até 2007 ou 2008", informou Mantega. Medidas O ministrou disse que, ao contrário do que já tinha sido sugerido por membros do governo, a regulamentação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 29, que vincula os gastos da saúde ao aumento do Produto Interno Bruto (PIB), "possivelmente" não entrará no pacote da próxima semana. Questionada sobre se as medidas irão prever algum sistema de corte de gastos, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou que "de forma bastante tranqüila e bastante robusta o governo vai controlar seus próprios gastos". Ela rejeitou a classificação de "pacote". "É um conjunto inicial de medidas, outras virão", disse. O presidente Lula destacou que as medidas incluirão desonerações tributárias e obras públicas. "Queremos apresentar à nação brasileira um conjunto de obras de infra-estrutura que possa permitir que as pessoas sintam que há uma combinação entre os investimentos públicos e os investimentos da iniciativa privada", afirmou a jornalistas. Lula sancionou nesta quinta-feira a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que criou um sistema simplificado de tributação para o segmento. O governo espera, com a legislação, reduzir a informalidade.