Governo quer inserir Petrobras no programa nacional de energia O governo vai tentar inserir a Petrobras no programa nacional de energia, atuando em conjunto com a Eletrobrás, o que deve ser feito por meio do gás natural. No governo passado, as duas mega-estatais se viam quase como adversárias devido à tentativa da Petrobras de se posicionar como "produtora de energia". O elemento de ligação entre as duas empresas deverá ser o engenheiro Ildo Sauer, coordenador do programa de pós-graduação em energia da Universidade de São Paulo (USP), que a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, quer oficializar como diretor de gás e energia da Petrobras. Sauer completa o "quarteto" de maiores críticos da política energética do governo anterior, juntamente com a própria ministra, o atual secretário de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, e o presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa. A intenção da ministra, segundo fontes próximas ao novo governo, é que os quatro atuem em conjunto para equacionar as questões no setor, especialmente a inserção do gás natural na matriz energética, onde a participação da Petrobras é inevitável, devido à posição da estatal na área. A Petrobras investiu pesado em termelétricas, mas essas usinas continuam paradas, sem gerar energia, e a maior empresa brasileira divulgou uma estimativa de que esses investimentos podem gerar prejuízos de US$ 1,84 bilhão nos próximos anos. Isso porque essas térmicas não têm preços competitivos frente à energia das hidrelétricas, especialmente das empresas estatais controladas pela Eletrobrás. Esse conflito de interesses gerou uma disputa "intra-muros" que contribuiu para agravar o confuso quadro energético nacional, situação que o novo governo quer evitar. Segundo fonte do setor, um dos pontos mais delicados no setor energético que o governo quer equacionar é o referente ao acordo Brasil-Bolívia para o fornecimento de gás natural. A Petrobras assinou contrato para comprar 30 milhões de metros cúbicos de gás natural da Bolívia na modalidade "take or pay", ou seja, terá de pagar mesmo se não utilizar o gás. Só que, ao preço atual do combustível, de US$ 3,30 por milhão de BTU, esse combustível não tem mercado no Brasil e a Petrobras só está "puxando" 12 milhões de metros cúbicos. O novo governo "descobriu" que a cláusula 5 do acordo com a Bolívia tem uma "válvula de escape" que dá algum poder à Petrobras na negociação. Essa cláusula determina que o pagamento de royalties ao governo boliviano será feito pelos produtores de gás instalados na Bolívia, entre os quais a própria Petrobras. E a estatal brasileira precisa formalizar o contrato de compra com esses produtores. Sem isso, a estatal deixa de "puxar" o gás adicional e o governo boliviano fica sem os royalties. A previsão é que a partir de abril o gasoduto ficará pronto para fornecer 25 milhões de metros cúbicos de gás. Com base na cláusula 5, segundo a mesma fonte, a ministra Dilma Rousseff quer tentar sensibilizar os bolivianos a reduzir o preço do gás importado. A ministra tem oferta firme de fornecimento de gás natural por empresas argentinas, posto em Porto Alegre, por US$ 2,50 o milhão de BTU. Como ex-secretária de energia do Rio Grande do Sul, a ministra tem reclamado que o acordo atual prejudica principalmente os gaúchos, que têm de pagar tarifa adicional pelo "transporte" do gás boliviano no "ramal sul" do gasoduto Brasil-Bolívia. Com isso, a indústria gaúcha perde competitividade frente a São Paulo e outros estados mais próximos da Bolívia. E ela vai colocar que o gás boliviano terá de ser competitivo com o gás argentino.