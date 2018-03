Governo quer internacionalizar Banco do Brasil

"O Banco do Brasil está analisando diversas oportunidades de negócios no âmbito de sua estratégia de internacionalização. O Banco do Brasil mantém contato com diversas instituições financeiras de diversos países. Mas, em respeito às instituições e às negociações, o Banco do Brasil mantém o tema em sigilo", informa a assessoria de imprensa do banco, que, dessa forma, não confirma a negociação com o argentino Banco Patagônia.

O plano de levar o Banco do Brasil a outros países foi explicitado em julho, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou da diretoria que o banco se transforme numa "multinacional financeira". Em reunião, Lula sugeriu que o banco deveria ter presença expressiva nos principais parceiros do Brasil e citou nominalmente a América Latina, China e África. Curiosamente, foi no mesmo mês de julho que executivos brasileiros passaram a ser vistos com frequência em Buenos Aires, na sede do Banco Patagônia. Oficialmente, o interesse do Banco do Brasil é investir fortemente em mercados da América do Sul, especialmente Argentina, Chile e Paraguai, e nos Estados Unidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.