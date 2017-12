Governo quer melhorar logística na agricultura, diz Lula Durante seu discurso na Agrishow, o presidente Lula disse que seu governo está empenhado em melhorar a logística para melhorar a produção agrícola. "O Brasil não estava preparado para esse aumento de produção". Segundo ele, além dos já anunciados recursos para a recuperação das estradas federais, o governo busca o apoio do Senado para a rápida aprovação do projeto das parcerias público-privadas (PPP). Além de concluir a construção da ferrovia norte-sul para facilitar o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste pelo porto de Itaqui (MA), Lula também citou que o governo trabalha por um acordo com os países vizinhos para concretizar a esperada ligação com o Oceano Pacífico. Segundo ele, a parte brasileira, a ligação Santos-Corumbá, está orçada em apenas R$ 80 milhões, o que também pode ser viabilizada através das PPP. Lula também lembrou que governo trabalha para a implantação do programa do biodiesel no Nordeste, na região do semi-árido. "Se o presidente da Rússia, recém-eleito, assinar o protocolo de Kyoto se abrirá um mercado excepcional para o Brasil", disse. Para dar uma dimensão da adesão de novos países ao protocolo (que prevê a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera), ele citou o Japão. Se o governo japonês adicionar 10% de álcool à gasolina, compraria metade de toda a produção brasileira do produto.