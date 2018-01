Governo quer mudar matriz de transporte

Segundo relatório publicado mês passado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil tem o pior mix de transportes entre os concorrentes (Austrália, Canadá, China, Rússia e Estados Unidos). Cerca de 60% de tudo que é movimentado no País é feito por caminhões em estradas de péssima qualidade, o que encarece o produto nacional.

“A agricultura brasileira está aumentando a área plantada e a produtividade, mas para tirar esse produto da fazenda e levá-lo até um porto gasta-se boa parte da competitividade conseguida”, afirma o coordenador do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga. Para ele, o pacote apresentado pelo governo é uma ótima notícia, mas ainda é incapaz de reduzir o passivo do setor. “Temos uma defasagem histórica, que não se consegue eliminar no curto prazo.”

Apesar dos esforços do governo, no entanto, ainda falta muito para colocar as ferrovias de pé. Segundo especialistas, um dos pontos cruciais é a definição do modelo que será usado nas concessões. Desde 2012, o governo vinha trabalhando numa nova fórmula, que separava a construção e administração da operação. Sem o aval dos investidores, o modelo está praticamente eliminado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De qualquer forma, o governo terá de acelerar essas definições para conseguir turbinar os investimentos no Brasil. “Se não tiver um mínimo de investimentos, o País passa da recessão para a depressão”, afirma o economista Gesner Oliveira, sócio da GO Associados. Na avaliação dele, no entanto, os efeitos práticos do programa de concessão não será imediato. Muitos projetos ainda precisam de estudos de viabilidade econômico-financeira.