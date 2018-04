Governo quer nova estatal como sócia de todo pré-sal O governo pretende impor a nova estatal que administrará os contratos da camada de pré-sal como sócia do grupo de empresas selecionadas para explorar as reservas de petróleo. Inspirado no sistema norueguês, o modelo tem o objetivo de controlar o custo de extração do pré-sal. Na prática, além de ter a Petrobras como operadora única, com direito de ser contratada diretamente nos campos mais produtivos, o governo quer uma espécie de ?olheiro? para fiscalizar os negócios, controlar gastos e não ser enganado.