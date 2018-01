Governo quer planejar investimentos para prazos mais longos Depois de oito horas de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais dez ministros, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que o governo está trabalhando com uma mentalidade de longo prazo na definição das ações para elevar os investimentos públicos em infra-estrutura. "Percebemos ao longo do governo que os investimentos extravasam o horizonte orçamentário, eles têm caráter plurianual", disse Dilma. Segundo ela, não se falou em estabelecer um orçamento plurianual, mas essa seria uma possibilidade para depois de 2007. Dilma afirmou que a idéia de preparar um orçamento separado para obras de infra-estrutura visa criar um processo mais transparente, seguro e sistemático de gastos. "Não dá para fazer investimentos por soluços. É preciso ter horizonte e regras definidas porque senão as empresas embutem no preço o risco de paralisações da obra e você acaba tendo uma obra mais cara", explicou a ministra. Segundo ela, os recursos destinados a investimentos em infra-estrutura não podem ser tratados da mesma forma como a verba para custeio, que segundo ela podem ser orçadas em horizonte de um ano. A ministra afirmou que a idéia é ter um documento semelhante ao Plano Plurianual (PPA), que orce as obras dentro do prazo de duração. Segundo Dilma, o orçamento para investimentos precisa ser mais explícito e ter quantitativos precisos sobre a obra que será licitada. De acordo com a ministra, na reunião do presidente Lula com os ministros da área econômica e de infra-estrutura, foram discutidos projetos nas áreas de logística, energia e saneamento, que consideram necessidades do País ao longo de 2007 a 2010. Destacou ainda que o mais importante na reunião de hoje foi a discussão da relação entre investimentos público e privado. Segundo ela, haverá três modelos de investimento: concessão (obras privadas), parceria público privada (PPP) e obras públicas. Dilma citou como exemplo a construção de usinas hidrelétricas, que seriam potencialmente investimentos privados e a construção de rodovias com recursos públicos e privados. Questionada sobre a data do anúncio das medidas para área de infra-estrutura, Dilma disse que não tem como definir uma data e que caberá ao presidente Lula anunciá-las quando achar adequado. Ela apenas disse que os critérios de prioridade das obras, segundo ela, são: obras que implicam em ruptura de gargalos que prejudicam a competitividade do País; obras que articulam regionalmente e têm papel estruturador nas regiões; obras em localidades economicamente deprimidas; e obras de interconexão regional. Dilma afirmou que o pacote de investimentos em infra-estrutura está na fase de consolidação. Segundo ela, a reunião de hoje foi "exaustiva" porque os projetos foram discutidos um a um para apontar as soluções para problemas específicos e também para serem avaliados diante do conjunto de investimentos. Segundo a ministra, os projetos que serão tocados pelo governo serão anunciados de uma vez só. Robustez fiscal A ministra também reiterou que o compromisso do governo é a com a "robustez fiscal" e com garantia de uma "política bastante consistente e sólida do gasto público". "Não somos a favor de nenhum processo de gastança. Estamos falando de processos que levam a investimentos e ao crescimento do País." Além de Dilma, participam da reunião dez ministros: da Fazenda, Guido Mantega; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; do Planejamento, Paulo Bernardo; dos Transportes, Paulo Sérgio de Oliveira Passos; de Minas e Energia, Silas Rondeau; do Trabalho, Luiz Marinho; da Integração Nacional, Pedro Brito; das Cidades, Márcio Fortes; do Meio Ambiente, Marina Silva e da Defesa, Waldir Pires. Também participam do encontro os presidentes da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira; do BNDES, Daniel Fiocca; da Petrobras, Sérgio Gabrielli; do Ibama, Marcos Barros; da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim.