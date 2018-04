Governo quer prorrogar CPMF por 4 anos, diz Bernardo O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse nesta terça-feira, 10, que as propostas de prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e da Desvinculação das Receitas da União (DRU) poderão seguir esta semana ao Congresso Nacional. "A decisão já está tomada", disse o ministro. Ele informou que em reunião realizada na segunda à noite com o Conselho Político, ficou acertado que o governo vai propor a prorrogação da CPMF por quatro anos, a uma alíquota de 0,38%. A DRU também seria prorrogada a uma alíquota de 20%. Bernardo avaliou que a aprovação dessas medidas no Congresso será "difícil". O ministro, que chegou nesta manhã para a abertura da reunião de prefeitos, em Brasília, discorda da avaliação de que o mercado estaria "enlouquecido" com a queda do dólar. "Não acho que o mercado esteja enlouquecido. Acho que as coisas seguem o seu curso normal", disse. Superávit Bernardo disse ainda que a tendência do governo é fixar na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2008, o superávit primário (receita menos despesa, excluindo o pagamento de juros da dívida) em valores nominais. "Acho que é a melhor solução", disse o ministro. Essa também é a posição defendida pelo Ministério da Fazenda. O governo acredita que a definição em valores nominais é melhor em um momento de crescimento da economia, do que a fixação do superávit em porcentual do Produto Interno Bruto (PIB). Na segunda-feira, um técnico da Fazenda raciocinava, traçando um paralelo, que é mais fácil uma pessoas economizar R$ 10 mil do que 3% do salário.